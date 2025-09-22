شكرا لقرائتكم خبر إمارة المنطقة الشرقية تنظم ندوة «رمز السيادة والولاء والانتماء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إمارة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، في ديوان الإمارة، ندوة بعنوان «رمز السيادة والولاء والانتماء»، بحضور عدد من قيادات ومنسوبي الإمارة.

وتهدف الندوة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وإبراز الإنجازات الوطنية منذ توحيد المملكة، واستحضار جهود ولاة الأمر في بناء الوطن، وتسليط الضوء على دور المواطن في استدامة الأمن والتنمية والاستقرار، والتذكير بدور المؤسسات التعليمية والتدريبية والإدارات في الأجهزة الأمنية.

وشملت الندوة عدة محاور أبرزها استعراض تاريخ المملكة العربية السعودية وتطورها التاريخي، وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء في ضوء اليوم الوطني، والاعتزاز بجهود رجال الأمن ودورهم في حماية الوطن وأمنه واستقراره، ودعم الجهود الإعلامية والاجتماعية في بناء الوطن، واستعراض ما تحقق من إنجازات على جميع الأصعدة.