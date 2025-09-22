شكرا لقرائتكم خبر قوات أمن المنشآت تشارك في معرض إمارة منطقة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك قوات أمن المنشآت في معرض «جازان أمن ونماء»، الذي تقيمه إمارة منطقة جازان، خلال الفترة (من 20 - 23 سبتمبر 2025م)، احتفاء باليوم الوطني الـ(95) للمملكة، لتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني. ويستعرض جناح القوات لزوار المعرض، أبرز جهود القطاع، وأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة لحماية مقدرات الوطن.

