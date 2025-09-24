اجتماع مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة مع وزير الصحة السوري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، ومساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بمقر المركز في الرياض أمس، معالي وزير الصحة السوري مصعب نزال العلي.

خلال اللقاء، تمت مناقشة آخر تطورات المشاريع الصحية التي ينفذها المركز في سوريا وسبل تطويرها، حيث عبر وزير الصحة السوري عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر لشعب سوريا. كما أعرب عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده المستمرة في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب السوري حاليًا.

وفي هذا السياق، أكد الوزير السوري على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة في سوريا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين. وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية في دعم القطاع الصحي في سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الملكي للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل جاهدًا على تقديم الدعم اللازم للدول المحتاجة والمنكوبة، ويسعى جاهدًا لتحقيق الاستقرار والتنمية في العديد من البلدان المتضررة.