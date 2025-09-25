شكرا لقرائتكم خبر ذاكرة لا تغيب.. وإنسانية خفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أعماق كل إنسان صندوق سري، تحفظ فيه الذاكرة مواقف لا تشيخ ولا تموت. مواقف تبقى حاضرة في تفاصيلنا اليومية، تعبرنا في لحظة صمت أو تنهيدة، وتلقي بظلالها على قراراتنا، حتى لو لم نذكرها بلساننا.

أحيانا نتحدث عن تلك المواقف بصوت مسموع، وأحيانا نكتفي بأن نبوح بها لقلب واحد نثق به، وأحيانا أخرى نحتفظ بها لأنفسنا وكأنها سر بيننا وبين الحياة. هنا تكمن الإنسانية الخفية، ذلك الجزء المستتر من أرواحنا الذي لا يراه أحد، لكنه يوجهنا ويوجه مشاعرنا دون أن نشعر.

الإنسانية الخفية ليست ضعفا، بل هي دليل على أن ما عشناه لم يكن عابرا. هي بقايا لحظات فرح وجرح، انتصار وانكسار، لقاء وفقد. بعضها يربت على قلوبنا في الأوقات الصعبة، وبعضها يعيد إشعال النار فينا لنقاوم وننهض.

إنها البصمة التي تميز كل روح عن الأخرى، والظل الذي يرافقنا حتى في وحدتنا. نحن ما نحمله من ذاكرة، وما نصمت عنه أحيانا أكثر مما نتحدث به.

ولعل أجمل ما في هذه الإنسانية الخفية أنها تجعلنا أكثر حنانا على الآخرين، أكثر فهما لما يمرون به، لأننا نعرف أن وراء كل إنسان قصة، ووراء كل قصة مواقف لم يبح بها إلا لذاته وربه.

فالذاكرة ليست مجرد صفحات محفوظة في عقلنا، بل هي النبض الذي يذكرنا أننا أحياء، وأننا ما زلنا قادرين على الحب، على البوح، وعلى أن نصبح أناسا أفضل كلما استمعنا لنداء أرواحنا الخفية.

