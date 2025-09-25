شكرا لقرائتكم خبر الفنون الشعبية تتصدر احتفالات غرفة الجوف باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بمنطقة الجوف احتفالها باليوم الوطني الـ95 في الحديقة المجاورة لمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا، بعروض شعبية شملت العرضة السعودية والسامري. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الغرفة التجارية بمنطقة الجوف احتفالها باليوم الوطني الـ95 في الحديقة المجاورة لمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا، بعروض شعبية شملت العرضة السعودية والسامري. وتضمن الاحتفال تقديم أغان وطنية، إضافة إلى الضيافة السعودية ومجموعة من الفعاليات التي استهدفت الأسرة والطفل، التي شهدت حضورا واسعا.

