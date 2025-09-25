شكرا لقرائتكم خبر أهالي محافظة العلا يحتفلون باليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى أهالي محافظة العلا باليوم الوطني الـ95، في أجواء وطنية مفعمة بالفرح والاعتزاز، عبر خلالها المواطنون عن ولائهم وانتمائهم للوطن، وشاركهم المقيمون والزوار مشاعر الفخر بالمنجزات الوطنية.

وشهدت البلدة القديمة والجديدة تنظيم فعالية كبرى خصصتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تضمنت العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي استقطبت مختلف الفئات العمرية، شملت العرضة والفنون الشعبية، ومنطقة للأطفال، وعروضا موسيقية حية، إضافة إلى أركان المأكولات السعودية التي أضفت على الأجواء طابعا اجتماعيا وتراثيا يعكس ثراء الموروث الوطني.

وجسدت الفعاليات صورة من صور التلاحم الوطني بين أبناء المجتمع، وتعبيرا صادقا عن الفرح بهذه المناسبة الغالية في وجدان أبناء المملكة.