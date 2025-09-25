شكرا لقرائتكم خبر الحدود الشمالية تشهد +50 فعالية متنوعة ابتهاجا باليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بمدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، أكثر من 50 فعالية ترفيهية وثقافية ورياضية احتفاء باليوم الوطني الـ95.

واحتضنت حديقة برج المياه بمدينة عرعر أبرز الفعاليات بتنظيم من أمانة المنطقة، تنوعت ما بين مسرح الطفل، والألعاب الهوائية والالكترونية، ومنطقة الفنون، والسينما، وركن العازفين، والخيم الشعبية، إلى جانب منطقة الفود ترك، التي قدمت العديد من المأكولات المحلية والعالمية، وسط أجواء وطنية جذبت العائلات والأطفال، وتستمر الفعاليات لمدة يومين.

وشهد المركز الحضاري بمدينة عرعر حفلا وطنيا تضمن أوبريتا غنائيا بعنوان «أربع لوحات»، إلى جانب عروض وثائقية وطنية، وقصائد شعرية، والعرضة السعودية، وأمسيات فنية، ضمن باقة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز مشاعر الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.