بمسيرات للهجن والخيول.. أهالي محافظة حقل يحتفلون باليوم الوطني الـ95

على صوت الهجيني وصهيل الخيول، أحيا أهالي محافظة حقل ساعات يومهم الوطني، ووشحوا لحظاته بالفرح الغامر بوطن يخطو إلى عامه الـ95 في الحقبة الثالثة من تاريخ الدولة السعودية على أرض الجزيرة العربية المكسوة بالحضارات والتاريخ والعراقة، حيث شهدت المحافظة، مسيرات متنوعة بالمركبات والهجن والخيول العربية الأصيلة، وسط وجود أمني من مختلف القطاعات الأمنية. انطلقت المسيرة على الطريق الواقع أمام نادي حقل الرياضي، يتقدمها الهجانة والفرسان يحملون راية التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وصور القيادة، وشعارات وطنية، وأخرى تحمل عبارات «عزنا بطبعنا»، تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وسط تفاعل كبير من الأهالي الذين تجلت على وجوههم الفرحة بهذه المناسبة الغالية.

