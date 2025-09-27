أمير جازان ونائبه يزوران معارض الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي في احتفالات اليوم الوطني على الواجهة البحرية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زيارة سمو أمير منطقة جازان لمعارض الاحتفاء باليوم الوطني الـ95

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بزيارة معارض الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، المقامة في مدينة جيزان على الواجهة البحرية، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ95. وكان برفقته صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة.

اطّلع على الأجنحة المشاركة خلال الزيارة، تجول سمو الأمير في أرجاء المعارض واطّلع على الأجنحة المشاركة التي تُجسّد مسيرة التنمية الشاملة في المملكة في مختلف المجالات. كما قام بإبراز جهود القطاعات المشاركة في خدمة الوطن والمواطن.

تأكيد على دور القيادة الحكيمة أكد سمو أمير المنطقة خلال الزيارة على دور القيادة الحكيمة التي جعلت المواطن محور التنمية وغايتها، مشيدًا بمستوى المشاركة والتنظيم الذي يعكس روح الولاء والانتماء والفخر بماضي المملكة وحاضرها المشرق.