القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده في يومها الوطني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الجنرال عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو بنفس المناسبة.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.