اخبار الرياضه

ماسشيرانو يؤكد جهوزية ميسي لسلسة مباريات إنتر ميامي المهمة

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزا للعودة الى صفوف انتر ميامي عشية سلسلة مباريات مهمة يستهلها أمام لوس أنجليس غالاكسي في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، وفقا لما أعلنه

دورة سينسيناتي: ريباكينا تطيح بسابالينكا وشفيونتيك إلى نصف النهائي بسهولة

أطاحت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنّفة عاشرة عالميا، بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى من الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي الألف نقطة في كرة المضرب الجمعة، بعدما فازت ع

