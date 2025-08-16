اخبار الرياضه

مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني | الموعد والقنوات الناقلة
بطولة إنكلترا: كييزا ينقذ ليفربول ويقوده إلى فوز صعب في مستهلّ حملة الدفاع عن اللقب
أنقذ البديل الإيطالي فيديريكو كييزا فريقه ليفربول من تعادل مخيّب في مستهلّ حملة الدفاع عن لقبه، بعدما سجل هدفا متأخرا في الفوز 4
ماسشيرانو يؤكد جهوزية ميسي لسلسة مباريات إنتر ميامي المهمة
بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزا للعودة الى صفوف انتر ميامي عشية سلسلة مباريات مهمة يستهلها أمام لوس أنجليس غالاكسي في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، وفقا لما أعلنه
دورة سينسيناتي: ريباكينا تطيح بسابالينكا وشفيونتيك إلى نصف النهائي بسهولة
أطاحت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنّفة عاشرة عالميا، بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى من الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي الألف نقطة في كرة المضرب الجمعة، بعدما فازت ع
بطولة إنكلترا: ليفربول يكرّم ذكرى جوتا في مباراته الافتتاحية
كرّم ليفربول بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ذكرى لاعبه البرتغالي الراحل ديوغو جوتا قبل انطلاق المباراة الافتتاحية للدوري أمام بورنموث على ملعب أنفيلد الجمعة.