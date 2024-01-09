يتوسطهم العلم .. الصورة الرسمية للمنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء ، الصورة الرسمية للمنتخب الوطني قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





وغادرت بعثة المنتخب القاهرة عصر اليوم الثلاثاء متوجهة إلى كوت ديفوار للمشاركة في البطولة القارية التي تتواجدها بها مصر في المجموعة الثانية رفقة “غانا ،كاب فيردي وموزمبيق”.

قائمة مصر للبطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.