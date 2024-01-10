شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر للناشئات مرانا قويا في الإسكندرية، تحت قيادة محمد كمال استعدادا لمواجهة الكاميرون يوم 12 من شهر يناير الجاري، في ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في كولومبيا.

ويخوض منتخب مصر لقاء الإياب يوم 21 من الشهر نفسه، على أن تكون المباراة في الكاميرون. ويختتم منتخب مصر للناشئات تدريباته غدا الخميس، حيث ستكون هناك محاضرة فنية للاعبين قبل المران الختامي.