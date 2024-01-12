الامارات | مسار مرعب لـ "أسود الأطلس" حتى نهائي كأس إفريقيا.. مصر وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، والتي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير (كانون الثاني) الجاري وتتواصل منافساتها حتى يوم 11 فبراير (شباط) المقبل.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات المنتخب المغربي، الساعي للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما حمل كأس البطولة عام 1976 بإثيوبيا، في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وتقام البطولة في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخباً مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وفي حال تأهل المنتخب المغربي كمتصدر للمجموعة، سيلعب في دور الـ16 يوم 30 يناير (كانون الثاني) بمدينة سان بيدرو، مع وصيف المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات تونس وجنوب أفريقيا ومالي وناميبيا، بينم يمنحه التأهل لدور الثمانية، فرصة مواجهة الفائز من مباراة أخرى بدور الـ16 بين متصدر المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات مصر وغانا وموزمبيق والرأس الأخضر، وصاحب المركز الثالث في المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، حيث من المقرر أن تجرى المباراة في الثالث من فبراير القادم بمدينة ياماسوكرو.

وإذا بلغ المنتخب المغربي، الدور قبل النهائي من هذا المسار، فإنه سيلعب في السابع من الشهر المقبل بمدينة بواكي مع الفائز من مسار يضم وصيف المجموعتين الأولى والثالثة ومتصدر المجموعة الرابعة وصاحب المركز الثالث في المجموعات الثانية أو الخامسة أو السادسة.

أما إذا تأهل المنتخب المغربي كوصيف للمجموعة، فإنه سيلعب في 28 يناير الجاري بمدينة سان بيدرو ضد وصيف المجموعة الثانية في دور الـ16، وفي حال تأهله لدور الثمانية، فإنه سيلتقي في الثالث من الشهر المقبل بمدينة بواكي، مع الفائز من مباراة تجمع بين متصدر المجموعة الأولى (كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو) وصاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

وفي حال تأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي، فإنه سيلعب في السابع من فبراير القادم مع أحد المنتخبات المتأهلة من المسار الذي يضم متصدر المجموعة الخامسة ووصيف المجموعة الرابعة ومتصدر المجموعة الثالثة وصاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

وإذا تأهل المنتخب المغربي من خلال احتلال المركز الثالث في مجموعته، فإنه سيلعب في دور الـ16 مع متصدر المجموعة الرابعة أو متصدر المجموعة الثالثة.