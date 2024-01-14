تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك في مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وتولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين الاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل الاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة في ظل منافسة الفريق على أكثر من بطولة محلية وأفريقية.

وشرح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم لتطبيقها، وطالب من اللاعبين التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.