"حق الشارع التونسي التعبير عن غضبه".. القادري يتحدث عن مواجهة مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عن مواجهة مالي، في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال القادري خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "فريقنا متماسك ولدينا رغبة كبيرة في الفوز وإسعاد التونسيين".

وأضاف: "لم نكن راضين عن أدائنا في المباراة ومن حق الشارع التونسي التعبير عن غضبه".

واختتم القادري: "غير حقق ما يثار حول وجود خلافات بيني وبين مساعدي سليم بن عاشور، كل ما يتردد عار تماما من الصحة".

ويواجه منتخب تونس نظيره مالي، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

