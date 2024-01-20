مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - سنكون السبت الموافق 20 يناير 2024 على موعد مع قمة آسيويّة هامّة في المجموعة الـ5 من كأس آسيا 2023، وسنتعرف الآن على موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية مع التشكيلة والقنوات الناقلة.

منتخب النشامى يدخل تلك المواجهة بثقة كبيرة بعد الانتصار العريض الذي حققه في المواجهة الأولى له أمام ماليزيا بنتيجة 4-0 في مباراة شهدت تألق كل من محمود المرضي والنجم الآخر موسى التعري بتسجيل كل منهما لهدفيّن.

بدأ المنتخب الأردني مشواره في البطولة بفوز قوي على المنتخب الماليزي بأربعة أهداف دون رد، من جانبه، حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزًا بهدفين مقابل هدف على البحرين، مؤكدًا بذلك مرشحيته القوية للتنافس على اللقب.

ويحتل رجال المدرب الألماني يورغن كلينسمان الوصافة بفارق الأهداف بعد تحقيقهم الفوز على منتخب البحرين في المباراة الأولى من المجموعة بنتيجة ٣-١.

ويسعى المدرب المغربي حسين عموته لإحداث مفاجأة أمام منتخب كوريا الجنوبية القوي وضمان تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تأهلهم لدور الـ16 دون عناء.

بينما يريد منتخب كوريا الجنوبية أن يثبت قوته وأنه أحد المرشحين للفوز باللقب بما يملكه من إمكانات ولاعبين على رأسهم سون هيونغ مين لاعب توتنهام الإنجليزي.

وفي التقرير التالي من جريدة الخليج 365 الاخبارية، نستعرض معكم القنوات الناقلة لمباراة قمة المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2023.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

قناة الرابعة العراقية متاحة فقط عبر نايل سات، وقناة SSC1 HD يمكنك مشاهدتها حصرًا من خلال عرب سات، في حين يمكنك متابعة قناة beIN Asian Cup على قمري نايل سات وسهيل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

بحصول قناة بي إن سبورت على حقوق كأس آسيا 2024، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

ومن داخل المملكة العربية السعودية، لا توجد إلا طريقة واحدة لمشاهدة جميع فعاليات البطولة الآسيوية، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية "شاهد VIP"، والمتاحة عليها جميع قنوات SSC.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية هو السبت الموافق 20 يناير 2024 على ملعب الثمامة وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الأردن والسعودية وقطر.