طبيب المنتخب : إصابة الشناوي في الكتف و تحديد مدة غيابه بعد إجراء الأشعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة تعرض لاصابة في الكتف عقب مشاركته في مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة امم أفريقيا و سيتم تحديد مدة الغياب بعد إجراء الاشعة .

وفي سياق متصل سقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الرأس الأخضر بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضمن المنتخب الوطني بهذا الفوز التأهل كوصيف للمجموعة إلى الدور ثمن النهائي للكان برصيد 3 نقاط وذلك عقب تعادل موزمبيق مع غانا في المباراة التي أقيمت بينهما في نفس التوقيت.

