موعد مباراة نيجيريا وأنجولا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحددت المواجهة الأولى في ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا حيث سيتقابل منتخبا نيجيريا وأنجولا، بعد تأهلهما على حساب الكاميرون ونامبيبيا.

وكان منتخب نيجيريا قد فاز على الكاميرون بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" مساء السبت، بثانى مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار، لينجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ولحق منتخب أنجولا بنظيره النيجيري بعد الفوز على ناميبيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 .

تقام مباراة منتخب نيجيريا وأنجولا يوم الجمعة المقبل الموافق 2 فبراير في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وستذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس أمم أفريقيا.