"تكريس العقدة".. أرقام وحقائق من فوز كوت ديفوار على الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن المنتخب الإيفواري من الصعود إلى المباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا 2023، بعدما تخطى منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدور نصف النهائي.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، أرقام من فوز المنتخب الإيفواري على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتعد هذه هي المرة الخامسة، التي ينجح فيها المنتخب الإيفواري في الصعود إلى المباراة النهائية للبطولة، وتوج باللقب في نسختي أعوام 1994 و2015، وفي المباراتين توج بعد لعب ركلات الترجيح.

وأكدت كوت ديفوار تفوقها التاريخي على الكونغو الديمقراطية، حيث تواجها المنتخبين معاً من قبل في 6 مباريات، حقق المنتخب الإيفواري الفوز في 3 مباريات، وتعادلا في لقائين، وتعرض للهزيمة مرة واحدة فقط.

وهذه هي المواجهة الثانية التي تجمع بين المنتخبين في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة الأفريقي، حيث تقابلا معاً في نصف نهائي البطولة في نسخة عام 2015، وحقق منتخب كوت ديفوار الفوز في المباراة.

وبذلك حرم المنتخب الإيفواري منتخب الكونغو الديمقراطية، من تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول لنهائي أمم أفريقيا منذ نسخة البطولة عام 1974.

وأصبح المنتخب الإيفواري أول منتخب يصعد للمباراة النهائية من البطولة الأفريقية، بالرغم من تعرضه للهزيمة برباعية خلال البطولة، من المنتخب النيجيري في نسخة عام 1990، حيث تعرضت للهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد من منتخب الجزائر في دور المجموعات بالبطولة.

ويعتبر منتخب كوت ديفوار أول منتخب مستضيف للبطولة يسجل في مباراة نصف النهائي، منذ منتخب مصر في نسخة 2006 والفوز على السنغال بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.