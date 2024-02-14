وزير الرياضة يطالب اتحاد الكرة بالاستعانة بالخبرات العلمية لتطوير منظومة كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - خلال تكريمه لحكام المشاركين في الأمم الأفريقية

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، طاقم الحكام المصريين الذين شاركوا في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها كوت ديڤوار، حيث شارك سبعة حكام مصريين في إدارة مباريات البطولة القارية، هم أمين عمر، محمد عادل ومحمد معروف "حكام ساحة"، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه "مساعدان" ومحمود عاشور ومحمود البنا "VAR"، كما تم تكريم المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري السابق على تواجده مراقباً للمباراة النهائية، وتكريم المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم عن تواجده ضمن لجنة الانضباط لبطولة أمم أفريقيا، كما تم تكريم الاستاذة إيناس مظهر المنسقة الإعلامية لبطولة أمم أفريقيا.

حضر التكريم، السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، وعدد من كبار خبراء التحكيم في كرة القدم، ونخبة من كبار السادة الصحفيين والإعلامين.

أشرف صبحي: الدولة المصرية تحرص علي تكريم أبناءها في كافة المجالات الرياضية والإدارية



في مستهل كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالسادة الحضور، وطاقم التحكيم المصري المشاركين في بطولة افريقيا، مقدما الشكر للسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كما وجه الشكر للاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الدكتور أشرف محمود، وذلك للدور المميز الذي يقوم به الاتحاد للتصدي للشائعات التي تواجه المنظومة الرياضة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سعيد بالظهور المميز للحكام المصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وظهرهم بشكل مشرف للرياضة المصرية في إدارة أكثر من مباراة هامة، مشيرًا "أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، تواصل الدعم المستمر للحكام ولجنة التحكيم، وتعمل على مساندتهم في أي أمور متعلقة بتطوير العمل التحكيمي، وتسويق الحكم المصري، مؤكدا "يجب أن نستثمر في الجيل الحالي والأجيال القادمة وتوفير بيئة ملائمة لهم بهدف ظهورهم بشكل لائق مستقبلا في أكبر المحافل الدولية، ونبحث عن قوة ناعمة فكرية لتطوير كرة القدم ".

وزير الرياضة: هناك ٢٣ مليون مواطن تحت ٢٥ عاماً وهم ثروة حقيقية نعمل على استغلالها رياضياً

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بأداء كافة عناصر التحكيم المصري الذين شاركوا في البطولة منذ انطلاقها وحتي الختام، مؤكدًا "أن اليوم هو يوم التحكيم المصري الذي نعبر في عن سعادتنا وتكريم أحد عناصر المنظومة الرياضية، والذي يأتي من منطلق حرص الدولة المصرية علي تقدير أبناءها في كافة مجالات عملهم سواء لاعبين أو مدربين أو حكام أو إداريين او من يتولوا مناصب في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية، ممن يرفعون إسم مصر عاليًا.



وأشار وزير الشباب والرياضة، أن ذلك يأتي في إطار العمل علي التطوير المستمر لمنظومة الرياضة المصرية، وخاصة كرة القدم بكل جوانبها، والبداية من الأعمار السنية الصغيرة وغرس مفهوم كرة القدم، لاسيما أن مصر تمتلك ٢٥ مليون مواطن تحت ٢٥ عاماً، وهم ثروة حقيقية يجب استغلالها، في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة من استادات وملاعب ومراكز شباب في مختلف محافظات الجمهورية، مضيفاً "أن العمل على تطوير المنتخبات لتمثل مصر خير تمثيل ورفع سقف الطموحات، بالإضافة إلي حرص الوزارة لتوفير الظروف الملائمة للاتحاد المصري لكرة القدم للعمل بشكل أفضل".

وزير الرياضة: أبحث عن القوة الناعمة الفكرية لتطوير المنظومة الرياضة

كما أكد وزير الشباب والرياضة، "نثق في قدرات الحكام المصريين وظهورهم دائما بشكل مشرف للرياضة المصرية، وطالبهم بالاستمرار على نفس الأداء في جميع البطولات على صعيد المنافسات المحلية والقارية والدولية، متمنيًا التوفيق والنجاح الدائم لعناصر التحكيم المصري، وصولاً لأعلي المستويات العالمية".