وفد الأهلى يلبى دعوة سفير مصر فى الجزائر.. والبعثة تهديه درع وعلم النادى

القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة النادى الأهلى فى الجزائر على تلبية دعوة الدكتور مختار وريدة، سفير مصر فى الجزائر، مساء أمس الخميس، وذلك على هامش تواجد الفريق الأول لكرة القدم في العاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ضم وفد الأهلي خلال الزيارة كلا من طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، وسمير عدلي، المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.

ودار خلال الزيارة حوار ودي عن الرياضة بشكل عام وبعثات الأهلي المتعددة في مختلف الألعاب بشكل خاص.

وأكد سفير مصر في الجزائر أن الأهلي -كعادته- واجهة مشرفة بالتزامه ونظامه، وأن الدبلوماسية المصرية تسعد دائما بتواجده، وقال إن الأهلي تخطى مرحلة المحلية وأصبح ناديا عالميا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدا أن النجاحات المتعددة للأهلي في مختلف الجوانب، إن دلت على شيء، فإنما تدل على تميزه وعلى اتباعه أحدث أساليب الإدارة؛ من أجل التطوير والتقدم بشكل مستمر.

ومن جانبه وجه رئيس البعثة الشكر للدكتور مختار وريدة، على كرم الضيافة وعلى حرص السفارة المصرية بالجزائر على مرافقة بعثة الأهلي منذ اليوم الأول لوصولها، وسعيها المستمر لتلبية كل احتياجاتها، وقال إن هذا ليس بغريب على الدبلوماسية المصرية التي تساند جميع بعثات الأهلي في مختلف الدول، وتسخر كافة إمكاناتها لتوفير الأجواء التي تحقق النجاحات.

وفي ختام الزيارة أهدت بعثة النادى الأهلى درع وعلم النادى للسفير مختار وريدة.