شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، والتى أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلى بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلى أمام ميدياما الغانى بدورى الأبطال

يستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى، المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.



مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر. مشوار ميدياما فى دوري أبطال أفريقيا مشوار ميدياما فى دوري أبطال أفريقيا فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخسر من الاهلى بثلاثية دون رد فى الجولة الاولى ثم فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بثلاثية دون رد. الأهلي أكثر الأندية تحقيقا للبطولة الأهلي أكثر الأندية تحقيقا للبطولة ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي. الثلاثية شعار اللقاء الوحيد بين الأهلى وميدياما الثلاثية شعار اللقاء الوحيد بين الأهلى وميدياما سبق للأهلي اللعب ميدياما الغانى مرة واحدة فى النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، وفاز الأحمر بثلاثية دون رد. أرقام الاهلى أمام الاندية الغانية تمثل مباراة الاهلى وميدياما الصدام الثامن عشر للمارد الاحمر أمام الأندية الغانية بعدما لعب ضدهم 17 مباراة حقق 7 انتصارات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 5 مباريات. الأهلى يتفوق على ميدياما الغانى فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لميدياما الغانى 205 آلاف إسترلينى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024 القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.