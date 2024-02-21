"ألف مبروك وبتحصل في أوروبا".. شوبير يعلق على استبعاد كهربا من رحلة الأهلي في غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، على استبعاد محمود كهربا لاعب فريق الأهلي، من السفر إلى غانا، بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وغادرت بعثة النادي الأهلي، صباح اليوم، إلى غانا، استعدادا لمواجهة ميدياما بعد غدا الجمعة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "محمود كهربا عنده فرح شقيقته وهي بالنسباله حاجة كبير جدا جدا، وحصل على استئذان من مارسيل كولر، الذي قرر استبعاد اللاعب من الرحلة".

أضاف: "الحاجات دي في أوروبا، بتكون مقدرة جدا جدا، لو فيه حالة زفاف أو مناسبة، المدرب بيوافق، حتى ممكن تسمع عن اللاعبين في بطولات كبرى مثل كأس العالم، لاعب غادر للاطمئنان على والدته أو والده لأنهم بيهتموا جدا بالمشاعر".

أكمل: "كولر حسمها، لأن كهربا ترك الأمر لإدارة النادي الأهلي، لأن البعض تحدث عن غضب اللاعب من الجلوس احتياطيا في مواجهة شباب بلوزداد الماضية، ولم يحدث ذلك مطلقا، وبنقوله ألف مبروك لشقيقتك".

