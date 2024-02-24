مختار مختار يوجه نصيحة لثنائي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مختار مختار، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى ثنائي النادي الأهلي محمد هاني ومحمد عبد المنعم، بعد تراجع مستواهما في الفترة الأخيرة.

وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونية "الأهلي كانت لديه أزمة دفاعية كبيرة في الشوط الأول أمام ميدياما".

وأضاف: "علي محمد هاني مراجعة نفسه، هو لاعب أساسي في النادي الأهلي ومنتخب مصر، ولكن كانت تتم مرواغته بسهولة كبيرة من لاعبي ميدياما".

وتابع: "المدافع عليه أن يكون لديه جلد وقوة، وألا يسمح بمرواغته ببساطة وسهولة، لذا على محمد هاني أن يراجع نفسه".

وأكمل: "محمد عبد المنعم أيضًا قدم أسوأ مبارياته أمام ميدياما الغاني، لذا عليه مراجعة نفسه أيضًا، هو يلعب بثقة زائدة، ومستواه أمام ميدياما لم يكن طبيعيًا".

وواصل: "محمد عبد المنعم لم يكن بذلك المستوى، عليه أن يتحلى بالتواضع، بدأ يشعر بنفسه، ولا يمكن التعامل بهذا الشكل مع كرة القدم".

واستطرد: "من الممكن أن يكون الاحتراف قد أثر على مستواه، ولكن الاحتراف يجب أن يكون دفعة له لتقديم مستوى أفضل، فإذا كان يتابعه أحد في مباراة اليوم سيكون مردوده غير جيد عليه".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًأ: "ياسر إبراهيم كانت لدي تحفظات عليه، لكنه حاليًا يقدم مستوى رائع، وسبب تقدم مستواه هو إصراره على أن يكون لاعب أفضل".

