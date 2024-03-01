اليوم.. الأهلي يواجه يانج أفريكانز التنزاني لحسم صدارة المجموعة

ياسر رشاد - القاهرة - دوري أبطال أفريقيا..

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة المرتقبة والهامة بين الاهلي ويانج أفريكانز بطل تنزانيا في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان الاهلي قد حسم بطاقة التاهل للدور المقبل بعد فوزه الصعب على ميدياما الغاني بهدف دون رد في الجولة الماضية بينما حقق يانج أفريكانز فوزاً عريضاً على منافسه شباب بلوزداد ليتأهل الفريقان سوياً لربع النهائي.

ويسعى الأهلي في لقاء اليوم لحسم صدارة المجموعة لصالحه، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول بـ 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة فقط عن يانج أفريكانز الوصيف.

وإختتم الأهلي مرانه الأخير مساء أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام بحضور ١٥ دقيقة في بداية المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي.

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الفريق يحتاج إلى كامل تركيزه غدا أمام يانج أفريكانز للحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري ابطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في ختام منافسات دوري أبطال افريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءص بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.