مصدر يكشف لمصراوي موقف كريم نيدفيد من المشاركة في نهائي الكأس أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تعرض كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للإصابة في العضلة الضامة في التدريبات الجماعية للفريق، قبل مباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق اشتكي من آلام في العضلة الأمامية بعدما تعرّض لكدمة في التدريبات قبل مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي أقيمت الجمعة الماضي في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "نيدفيد أدى تدريبات تأهيلية خلال اليومين الماضيين وسيخضع غدا الإثنين لاختبار طبي قبل بداية المران الجماعي للفريق، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل".

واختتم المصدر: "حالة اللاعب جيدة حتى الآن لكن موقفه من المشاركة في المباراة، متوقف على نتيجة الفحص الطبي".

وشارك كريم نيدفيد بشكل أساسي مع الأهلي في مباراتي ميدياما الغاني بدوري الأبطال وبلدية المحلة في الدوري وقدّم مستويات جيدة للغاية.

ولم يتمكن نيدفيد من المشاركة في لقاء يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المران قبل المباراة.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي، على ستاد "القاهرة الدولي".

