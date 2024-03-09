مدرب سيلتا فيجو يعلق على غياب بيلينجهام عن ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - علق رافائيل بينيتيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو، على غياب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام عن ريال مدريد في المواجهة التي الفريقين على ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في السابعة والنصف من مساء الغد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وعلق بينيتيز على غياب بيلينجهام عن ريال مدريد في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالطبع، أي شخص سيواجه ريال مدريد سيقول إنه لا يهم سواء قمت بوضع لاعب أو آخر سيكونون جيدين للغاية".

وتابع بينيتيز تصريحاته: "بيلينجهام لاعب رائع، كما أن عدم وجوده في الملعب يعد مفيدًا لنا، ولكن من سيحل محله ومن المؤكد أنه سيكون لاعبًا رائعًا أيضًا، وربما هو من سيفسد علينا الأمور".

وأتم بينيتيز تصريحاته: "بالتأكيد، أبحث عن الحفاظ على فكرة أنه يتعين علينا التركيز على ما يعتمد علينا، علينا أن نعتقد أن الحكام سيحاولون بذل قصارى جهدهم وكلما قل تدخل حكم الفيديو المساعد، سيعني أنه لا توجد أحداث مثيرة للجدل".