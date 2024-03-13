شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الجونة يتعادل أمام الزمالك 2-2 بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعادل الزمالك مع نظيره الجونة 2-2 بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة دور nile.

شهدت الدقائق الأولى من مباراة الزمالك والجونة كثافة هجومية من لاعب الفريق الأبيض لانتزاع المبادرة والسيطرة على منطقة المناورات فيما اكتفى لاعبو الفريق الساحلى بالدفاع لافساد الهجمات.

حاول الزمالك الضغط على الجونة لتسجيل الهدف الأول مستغلاً انطلاقات الثلاثى أحمد حمدى وناصر ماهر وسامسوت،ولكن لاعبو الفريق الساحلى حافظوا على التعادل السلبى بفضل التنظيم الدفاعى بينهم.

في الشوط الثانى واصل الزمالك هجومه على الجونة حتى استطاع أحمد فتوح تسجيل هدف التعادل للفريق الأبيض في الدقيقة 51 قبل أن يضيف سامسون الهدف الثانى في الدقيقة 56،ثم تعادل إيمانويل لاكى للفريق الساحلى فى الدقيقة 74.

تشكيل الزمالك أمام الجونة

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمود علاء - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر - سامسون أكينيولا- محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيد عبد الله "نيمار" و عبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي .

تشكيل الجونة أمام الزمالك

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – محمد الدغيمي

خط الوسط: نور السيد – إيمانويل لاكي – رضا صلاح

خط الهجوم: أرناود – فرانك إيتوجا – أحمد محمود

ويجلس على دكة البدلاء كل من:أحمد محمود – صبري رحيل – حسام إيفونا – محمود العوكش – أشرف مجدي – عبد الله عبادي – كريست جونيور – سيف شيكا – مازن ياسر.

ترتيب الزمالك والجونة في الدورى

ويمتلك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

فيما يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14.