رسميا.. ريال مدريد يتقدم بشكوى للهيئة الفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي، التقدم بشكوى للهيئة الفيدرالية ولجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني ومكتب المدعي العام، جميعها بسبب العنصرية ضد فينيسيوس.

وجاءت شكوى الريال للجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني ضد حكم مباراة أوساسونا، بسبب العنصرية ضد فينيسيوس.

وشكوى إلى الهيئة الفيدرالية تمت إحالتها إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة.

والتقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة ضد جرائم الكراهية والتمييز، بسبب الهتافات العنصرية والمتكررة ضد فينيسيوس جونيور.

