تعرف على عدد الجماهير فى مباراتى الزمالك وفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - فى ذهاب واياب جور ال٨ لبطولة الكونفدرالية

الإثنين 25/مارس/2024 - 05:40 م 3/25/2024 5:40:17 PM

وافقت الجهات الأمنيه على العدد المسموح به من الجماهير لحضور مباراتي الزمالك ومودرن فيوتشر فى دور الثمانيه لبطولة كأس الكونفدرالية حيث تم الموافقه على حضور ١٥ ألف متفرج فى مباراة الذهاب المقرره يوم ٣١مارس الجاري باستاد السلام بينما سيتم زيادة العدد فى مباراة العودة المقرره يوم ٧ إبريل باستاد القاهره الدولي.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري .

ويتكون طاقم التحكيم من جلال جيد حكماً للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا.

ويتواجد المغربي سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكرياء برنيسي.

واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حمودي.