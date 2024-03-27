الامارات | فرنسا تعوض خسارتها أمام ألمانيا بانتصار مثير ضد تشيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عوّض المنتخب الفرنسي خسارته أمام ألمانيا بهدفين نظيفين في وديته الاولى بفوز صعب على نظيره ضيفه التشيلي 3-2 على ملعب فيلودروم في مرسيليا الثلاثاء.

وتأخرت فرنسا بهدف مارسيلينو نونييس الذي هز شباك حارس مرمى ميلان الإيطالي مايك مينيان العائد للوقوف بين الخشبات الثلاث بعد تعافيه من الاصابة، بعد 6 دقائق من انطلاق المباراة، في بداية كارثية مشابهة للخسارة الودية أمام ألمانيا قبل ثلاثة أيام في ليون، حيث تلقت شباك منتخب «الديوك» هدفاً بعد 8 ثوانٍ فقط.

وبخلاف ما حصل أمام «دي مانشافت»، ردّ المنتخب الفرنسي سريعاً بفضل يوسف فوفانا الذي ادرك التعادل في الدقيقة 18، قبل أن يمنح راندال كولو مواني الذي استقبلته بعض جماهير ملعب فيلودروم على وقع صافرات الاستهجان على غرار زميله في باريس سان جرمان القائد المهاجم كيليان مبابي، التقدم لمنتخب بلاده برأسية بعد تمريرة من مدافع ميلان ثيو هرنانديز (25)، في ثالث أهدافه في 15 مباراة دولية بقميص بلاده.

وأضاف المهاجم المخضرم أولفييه جيرو (37 عاماً) الهدف الثالث لأبطال مونديال روسيا 2018 في الدقيقة 72 من الشوط الثاني بعد تمريرة من كولو مواني، رافعاً غلته في صدارة هدافي بلاده إلى 57 هدفاً.

وقلّصت تشيلي، بطلة كوبا أميركا عامي 2015 و2016، الفارق بفضل هدف داريو أوسوريو (82).