شباب الأهلي إلى ربع نهائي دورة زد بصدارة المجموعة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 ، صدارة المجموعة الثانية لبطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 سنة، بعدما تعادل سلبيًّا مع المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة.

وينتظر الأهلي معرفة الفريق الذي يواجهه في الدور ربع النهائي من بين أفضل الثوالث للمجموعات.

ورفع «أهلي 2007» رصيده إلى 7 نقاط عقب فوزه في مباراتين على حساب أستون فيلا الإنجليزي وفنربخشة التركي بهدف واحد في كل مباراة، والتعادل مع المقاولون سلبيًّا.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة التي تستمر حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة أندية عالمية، وهي أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز الإنجليزيان، وفينورد الهولندي، وفنربخشة التركي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وأونيون برلين الألماني، إلى جانب أندية الزمالك وزد والمقاولون العرب وإنبي وبيراميدز.

يذكر أن فريق «أهلي 2006» نجح في التتويج بالبطولة العام الماضي، على حساب فينورد الهولندي، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.