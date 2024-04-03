شكرا لقرائتكم خبر عن الاطمئنان على وظائف الكلى سبب تأجيل خروج أحمد رفعت من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر من مغادرة أحد مستشفيات القاهرة والعودة الى منزلة عقب الاطمئنان على وظائف الكلى بشكل كامل و وضع برنامج وقائى له تحت أشراف طبيب متخصص والتي يحتاج الامر من 48 الى 72 ساعة.

وكان غادر أحمد رفعت العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

وكان أحمد رفعت قد سقط مغشياً عليه دون أي تدخلات خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندري 11 مارس الماضي، وتوقف قلبه لفترة بلغت ساعة ونصف، قبل أن ينجح الأطباء في إنعاش القلب بأحد مستشفيات الإسكندرية، وتم نقل اللاعب إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضي بعد استقرار حالته

وكشف مصدر بنادي مودرن فيوتشر في تصريحات خاصة أن عودة أحمد رفعت إلى منزله باتت قريبة، مضيفاً أن اللاعب بعد عودته إلى منزله ستكون هناك فحوصات أخرى لمعرفة سبب ما حدث مع أحمد رفعت، ولكن ذلك سيكون بعد التأكد من أن الكلى سليمة تماماً.

وكان عدداً من لاعبى مودرن فيوتشر قد حرصوا على زيارة زميلهم أحمد رفعت، فى المستشفى الذى يعالج به فى القاهرة، وذلك قبل بدء الاستعداد لمواجهة الزمالك فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية