تقرير حكم مباراة الهلال والنصر يدين رونالدو

أكدت تقارير صحفية، أن تقرير محمد الهويش حكم مباراة السوبر السعودي بين فريقي الهلال والنصر، أدان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم العالمي.

وأشهر محمد الهويس حكم مباراة الهلال ضد النصر، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 86، بعد اشتباكه مع المدافع علي البليهي.

وودع فريق النصر بطولة السوبر السعودي من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من نظيره الهلال، فيما توج الزعيم باللقب المحلي على حساب الاتحاد.

وذكرت صحيفة “الرياضية”، أن اتحاد كرة القدم السعودي، طلب إفادة رونالدو نجم العالمي بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام الزعيم.

وأشارت إلى أن الهويش حكم الساحة دون في تقريره ارتكاب النجم البرتغالي فعلًا مشينًا في تلك المباراة.

وأوضحت، من المتوقع إيقاف رونالدو مباراتين بعد معاقبته بلوائح لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.