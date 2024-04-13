شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يكشف خطة إعداد منتخب 2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2007، عن خطة إعداد وتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وقال نبيه فى تصريحات نقلها المركز الإعلامي، "أجرينا جولة لمتابعة كل الفرق، وكان من يلعب وقتها مجموعة الأوائل والتي انتهي الدوري للخاص بهم اليوم".

وأضاف المدير الفني لمنتخب 2007، "مجموعة الهبوط لم تلعب خلال شهر رمضان وبناءً عليه تم اختيار العناصر المختارة من مجموعة الأوائل فقط بعيدا عن عناصر مجموعة الهبوط".

وواصل أسامة نبيه، "سيتم رؤية باقي العناصر في الفترة القادمة بعد استئناف الدوري (مجموعة الهبوط) وبعض الدرجات الأخري وسيتم تجميع حوالي 60 لاعب جديد ومنحهم الفرصة، بخلاف ال54 اسم الذين تم الإعلان عنهم في وقت سابق".