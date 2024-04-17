إبراهيم نور الدين يعتذر عن تصريحاته بشأن مباراة القمة

أعتذر الحكم الدولي إبراهيم نور الدين عن تصريحاته بشأن إدارة مباراة الاهلي والزمالك، أمس الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان الزمالك قد تمكن من الفوز أمس على نظيره الاهلي، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وكان إبراهيم نور الدين قد صرح عقب المباراة، أن لقاء القمة، الذي أداره أمس، بين الاهلي والزمالك لن يكون الأخير في مسيرته ولن يعلن اعتزاله، بسبب مباراة تحديد المركز التاسع والعاشر.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”:” بالتأكيد لم أكن أقصد التقليل من مباراة القمة، فهي دائمًا مهمة، ويتاعبها كل الوطن العربي”.

أقرأ أيضًا.. إصابة صفقة الاهلي الجديدة بالرباط الصليبي

وتابع:” ما قصدته أن مباراة أمس لم تكن فاصلة، فهي ليست نهائي كأس أو مباراة تحديد بطل، حتى اعلن اعتزالي بعدها”.

وواصل:” كنت مضغوطًا بعد اللقاء أمس، وليس منطقيًا أن أقلل من مباراة الاهلي والزمالك”.

وأكمل:” سأعتزل بنهاية الموسم الجاري، لو لجنة الحكام اكتفت بمسيرتي بعد مباراة الاهلي والزمالك لا توجد مشكلة”.

وأختتم حديثه:” المباراة كانت صعبة، والضغوطات كانت كثيرة منذ إعلان أن طاقم التحكيم مصري، ولكن أدرنا اللقاء بكل شفافية”.