رسمياً.. مكادي رابع الهابطين للقسم الثاني ودكرنس يأمل في البقاء

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط من دوري المحترفين، والتي حسمت الهابطين إلى دوري القسم الثاني بشكل رسمي، حيث تأكد هبوط فريق مكادي رسمياً لدوري القسم الثاني "ب" ليصبح رابع الهابطين بعد النجوم ومصر المقاصة والنصر للتعدين كما أنعش فريق دكرنس أماله في البقاء بعد فوزه على مكادي.

دكرنس× مكادي

وفاز دكرنس على مكادي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيد دكرنس إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد مكادي عند 23 نقطة ويصبح رابع الهابطين لدوري القسم الثاني "ب" مع النجوم والمقاصة والنصر للتعدين، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط من دوري المحترفين .

المصرية للإتصالات × بترول أسيوط

وتعادل الاتصالات مع بترول أسيوط بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد الحافظ ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 36 نقطة ويرتفع رصبد الاتصالات إلى 33 نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط من دوري المحترفين .

أسوان × النجوم

وفاز أسوان على النجوم بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم أحمد العباس ليرتفع رصيد أسوان إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد النجوم عند 17 نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط من دوري المحترفين .

أبو قير للإسمدة × النصر للتعدين

وفاز أبوقير للأسمدة على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم محمد الشناوي ليرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 39 نقطة ويتوقف رصيد النصر للتعدين عند سبع نقاط، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط من دوري المحترفين .

جمهورية شبين × مصر المقاصة

وفاز الجمهورية شبين على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم شاهندا المغربي ليرتفع رصيد الجمهورية شبين إلى 24 نقطة ويحتفظ بأماله في البقاء ويتوقف رصيد المقاصة عند 12 نقطة، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط من دوري المحترفين .

المباريات المتبقية لأندية مجموعة الهبوط بدوري المحترفين :

1- أبوقير للأسمدة: مصر المقاصة، دكرنس، المصرية للاتصالات .

2- بترول أسيوط: أسوان، النجوم، النصر للتعدين .

3- أسوان: بترول أسيوط، مكادي، جمهورية شبين .

4- المصرية للاتصالات: مكادي، جمهورية شبين، أبوقير للأسمدة .

5- دكرنس: جمهورية شبين، أبوقير للأسمدة، مصر المقاصة .

6- مكادي: المصرية للاتصالات، أسوان، النجوم .

7- جمهورية شبين: دكرنس، المصرية للاتصالات، أسوان .

8- النجوم: النصر للتعدين، بترول أسيوط، مكادي .

9- مصر المقاصة: مكادي، النصر للتعدين، دكرنس .

10- النصر للتعدين: النجوم، مصر المقاصة، بترول أسيوط .

ترتيب مجموعة الهبوط بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- أبوقير للأسمدة برصيد 39 نقطة

2- بترول أسيوط برصيد 36 نقطة

3- أسوان برصيد 35 نقطة

4- المصرية للاتصالات برصيد 33 نقطة

5- دكرنس برصيد 32 نقطة

6- جمهورية شبين برصيد 24 نقطة

7- مكادي برصيد 23 نقطة

8- النجوم برصيد 17 نقطة

9- مصر المقاصة برصيد 12 نقطة

10- النصر للتعدين برصيد 7 نقاط