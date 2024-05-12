الارشيف / اخبار الرياضه

6 معلومات عن نادي هولشتاين كيل الصاعد لأول مرة في تاريخه للدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

صعد نادي هولشتاين كيل بقيادة المدرب، مارسيل راب، إلى الدوري الألماني الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعد التعادل مع فورتونا دوسلدورف بنتيجة 1-1.وفقا لصحيفة بيلد الألمانية.

وأصبح هولشتاين النادي رقم 58 الذي يخوض منافسات الدوري الألماني، ويمثل نادي مقاطعة شليسفيج هولشتاين.

ويقدم لكم "الخليج 365" 6 معلومات عن الفريق الصاعد حديثا للدوري الألماني:

1.تأسس في 7 أكتوبر 1900.

2.ينافس هولشتاين كيل في دورى الدرجة الثانية الألماني منذ موسم 2017-2018.

3.تبلغ القيمة التسويقية للفريق الألماني 30.60 مليون يورو.

4.جيرد كول الهداف التاريخي للفريق برصيد 128 هدفا.

5.المدافع الألماني توم روته هو أغلى لاعب في الفريق بقيمة 6 مليون يورو.

6.أقصى بايرن ميونخ من دور الـ32 بكأس ألمانيا موسم 2020/21.

