"يلا نرجع الأمجاد".. حسام وإبراهيم حسن يشاركان في إعلان لمنتخب مصر (فيديو)

تصدر مدرب منتخب مصر حسام حسن، ومدير الكرة بالمنتخب إبراهيم حسن، حملة إعلانية من أجل تشجيع الفراعنة.

وأعاد مقطع الفيديو الأذهان إلى عام 1989 عندما واجه منتخب مصر نظيره الجزائري من أجل التأهل لكأس العالم.

وحينها قاد حسام حسن الفراعنة لمونديال 1990 برأسية في مرمى محاربي الصحراء، بعد غياب 56 عاما عن البطولة.

وفي النهاية وجه التوأم كلمة للجمهور: "يلا نرجع الأمجاد، يلا نشجع مصر".

