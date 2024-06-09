الامارات | كولومبيا تقسو على الولايات المتحدة بخماسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الكولومبي على نظيره الأميركي 5-1 ودياً في لاندوفر بالقرب من العاصمة واشنطن، ضمن استعداداتهما لخوض مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم التي تنطلق على الأراضي الأميركية في 20 الحالي. وتناوب على تسجيل خماسية كولومبيا كل من جون أرياس (6)، رافايل سانتوس بوري (19) والبدلاء ريتشارد ريوس مونتويا (77)، خورخي كاراسكال (85) ولويس سينيستيرا (88).

وسجل هدف المنتخب الأميركي الذي تألف فقط من لاعبين يخوضون غمار الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى تيموثي وياه، نجل جورج وياه الفائز بالكرة الذهبية عام 1995، في الدقيقة 58.