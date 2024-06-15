شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات عمر جابر فى مباراة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات عمر جابر في مباراة فاركو، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة دورى NILE (الدورى المصرى الممتاز).

ويدعم عمر جابر صفوف الزمالك في مباراة فاركو بعد تأكد غيابه عن مباراة المصري البورسعيدى، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفي سياق مختلف يسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن لتجهيز أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء لمواجهة الأهلى المقرر لها الثلاثاء 25 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى NILE (الدورى المصرى الممتاز).

ويعانى أحمد فتوح من إصابة على مستوى كاحل القدم تعرض لها فى معسكر المنتخب الوطنى الأخير، وغاب عن اللاعب عن مباراة سيراميكا واقترب من الغياب عن مباراة المصري وتحوم الشكوك حول لحاقه بلقاء فاركو.