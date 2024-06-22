شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلي والزمالك اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق الأهلي فوزا مهما على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتقى الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد الداخلية عند 15 نقطة في المركز الأخير بجدول المسابقة.

كما حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

ويتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة، بعد خوض 24 مباراة، من الفوز في 18 لقاء والتعادل بـ5 مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة.

1- بيراميدز - 59 نقطة - 24 مباراة.

2- الأهلي - 42 نقطة - 18 مباراة.

3- المصري - 42 نقطة - 25 مباراة.

4- زد - 38 نقطة - 24 مباراة.

5- فيوتشر - 38 نقطة - 25 مباراة.

6- سموحة - 38 نقطة - 25 مباراة.

7- إنبي - 37 نقطة - 25 مباراة.

8- الاتحاد السكندري- 36 نقطة - 26 مباراة.

9- الزمالك- 34 نقطة - 20 مباراة.

10- سيراميكا كليوباترا - 34 نقطة - 25 مباراة.

11- طلائع الجيش - 33 نقطة - 24 مباراة.

12- الجونة - 31 نقطة - 26 مباراة.

13- الإسماعيلي - 28 نقطة - 26 مباراة.

14-البنك الأهلي- 24 نقطة - 26 مباراة.

15- فاركو - 22 نقطة - 26 مباراة.

16- بلدية المحلة - 22 نقطة - 24 مباراة.

17- المقاولون العرب - 19 نقطة - 24 مباراة.

18- الداخلية - 15 نقطة - 26 مباراة.