أرقام قياسية بعد فوز هولندا على رومانيا في يورو 2024

تأهل منتخب هولندا، إلى لربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، بعد الفوز على منافسه رومانيا 3-0، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا.

وجاءت ثلاثية منتخب “الطواحين”، عن طريق كل من؛ كودي جاكبو في الدقيقة 20، وهدفان لدونييل مالين (83 و90)، لينتظر الطواحين في ربع النهائي الفائز من مباراة النمسا وتركيا.

وينتظر منتخب هولندا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، الفائز من مواجهة النمسا أمام تركيا، التي ستلعب بعد قليل.

أرقام قياسية بعد مباراة هولندا أمام رومانيا

بعمر 25 عامًا و56 يومًا، أصبح كودي جاكبو أصغر لاعب هولندي، يسجل ويصنع هدفًا في مباراة خروج المغلوب في بطولة كبرى منذ ماركو فان باستن في نهائي يورو 1988 (23 عامًا و238 يومًا).

جاكبو، ثالث لاعب يسجل أكثر من 3 أهداف في بطولتين رئيسيتين مختلفتين لهولندا إلى جانب جوني ريب ودينيس بيركامب.

أصبح جاكبو، أول لاعب يسجل ويصنع تمريرة حاسمة في مباراة خروج المغلوب في بطولة أوروبا لهولندا منذ فرانك ريكارد ضد الدنمارك في نصف نهائي يورو 1992.

شارك جاكبو بسبعة أهداف في آخر تسع مباريات له في البطولات الدولية الكبرى (6 أهداف، 1 تمريرة حاسمة).

سجل دونييل مالين هدفه السابع لمنتخب هولندا، كبديل، مع بيير فان هويدونك (10) وكلاس يان هونتيلار (8) فقط في كثير من الأحيان بعد الخروج من مقاعد البدلاء (Wout Weghorst أيضا 7).

فقط بيير فان هويدونك (10) سجل المزيد من الأهداف لمنتخب هولندا، كبديل من دونييل مالين (8 – جنبا إلى جنب مع كلاس يان هونتيلار)، مع مالن أول هولندي على الإطلاق يسجل هدفين بعد نزوله من مقاعد البدلاء في تاريخ اليورو.