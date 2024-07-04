انطلاق مراسم سحب قرعة التصفيات المؤهلة لـ Can 2025

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ قليل مراس سحب قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تسحب القرعة بمشاركة منتخب مصر و47 منتخبًا آخرين، يتصدرهم المغرب البلد المستضيف للنسخة المقبلة من البطولة.

القنوات الناقلة لمراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا

وتذاع قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 عبر قناتي أون تايم سبورت الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق البث، كما ستنقل عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر اليوتيوب.

ويتم إجراء القرعة بحضور نخبة من أساطير أفريقيا، وممثلي المنتخبات المشاركة، وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية للبطولة.

ويساعد في إجراء القرعة إيميرس فاييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إلى جانب أسطورة المغرب مروان الشماخ.