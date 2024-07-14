شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يحسم الرباعى المستبعد من قائمة الأولمبياد النهائية بعد ودية العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم روجيريو ميكالى ، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أسماء الرباعى المستبعد من قائمة اللاعبين النهائية لأولمبياد باريس 2024 بعد المباراة الودية الثانية للفراعنة أمام العراق الأربعاء المقبل.

ووفقا للائحة الأولمبياد، تضم قائمة منتخب مصر للمنافسات 18 لاعبا مع تحديد 4 أسماء خارج القائمة ويتم الاستعانة بهم فى حال الإصابات أو الإيقافات التى يتعرض الفريق أثناء مشواره فى الأولمبياد.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة ودية قوية أمام أوكرانيا على هامش معسكره بمدينة بوردو الفرنسية استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

واستقر ميكالى على التشكيل الذى يخوض به ودية أوكرانيا، والأقرب أن يدفع المدرب البرازيلي بالتشكيل التالى:

فى حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - أحمد سيد زيزو - محمد النني - مصطفى سعد ميسي

خط الهجوم: أسامة فيصل

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

ويرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من : تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب والكابتن سيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي واحمد ايهاب الإداري ومحمد احمد واحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي .. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. واحمد سيد زيزو وابراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي واحمد قطة فى الهجوم .