سباحوا سبورتنج ضمن المكرمين من رئيس الجمهورية بسبب ذهبيات غانا

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادى سبورتنج بيان تهنئة على صفحة النادى الرسمية لتهنئة سباحى النادى عقب تكريمهما من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

وقال البيان “ ان مجلس إدارة نادي سبورتنج والإدارة التنفيذية يهنئون سباحي النادي مروان القماش وكريم مجدي وذلك لتكريمهما من قبل فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ”

واضاف البيان ان التكريم المشرف جاء لتألقهما وحصولهما على العديد من الميداليات الذهبية خلال مشاركتهما بدورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بغانا .

ومن المنتظر اقامة حفل تكريم لابطال النادى