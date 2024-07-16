الارشيف / اخبار الرياضه

سباحوا سبورتنج ضمن المكرمين من رئيس الجمهورية بسبب ذهبيات غانا

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادى سبورتنج بيان تهنئة على صفحة النادى الرسمية لتهنئة سباحى النادى عقب تكريمهما من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 

وقال البيان “ ان  مجلس إدارة نادي سبورتنج والإدارة التنفيذية يهنئون  سباحي النادي مروان القماش وكريم مجدي وذلك لتكريمهما من قبل فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ” 

واضاف البيان ان التكريم المشرف جاء لتألقهما وحصولهما على العديد من الميداليات الذهبية خلال مشاركتهما بدورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بغانا .

ومن المنتظر اقامة حفل تكريم لابطال النادى 

