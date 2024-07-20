شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. منتخب اليد راحة من التدريبات قبل التوجه إلى فرنسا غداً والان مع تفاصيل الخبر

قرر الإسبانى خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب اليد الأول، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، السبت، عقب العودة من معسكر السويد أمس استعدادا للأولمبياد.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد صباح غد، الأحد، إلى فرنسا استعدادا لأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتخلل معسكر السويد وديتين مع المنتخب السويدى، انتهت الأولى بالتعادل 32/32، قبل الخسارة بنتيجة 32 / 26 فى الودية الثانية، فى إطار التجهيزات لأولمبياد باريس 2024 .

ووصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى السويد صباح الأحد الماضى، للدخول فى معسكر مشترك مع المنتخب السويدى، يتخلله وديتان مع صاحب الأرض، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.