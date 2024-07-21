شكرا لقرائتكم خبر عن باربيتو: فريق يد الزمالك لديه رغبة قوية فى العودة إلى منصات التتويج والان مع تفاصيل الخبر

قال فرناندو باربيتو المدير الفني لفريق رجال كرة اليد بالزمالك إنه الفريق لديه رغبة قوية فى العودة إلى منصات التتويج خلال الفترة القادمة.

وأضاف باربيتو خلال حواره مع قناة الزمالك: "اجتماعى مع اللاعبين كان مثمراً رحبت مهم وهم كذلك وشرجت لهم تعليماتى وتفهمونى وسنستمر في ذلك حتى نصل إلى صيغة التفاهم المناسبة".

وتابع باربيتو: "فريق يد الزمالك لديه رغبة قوية ودوافع في العودة للتتويج بالبطولات والألقاب والجميع داخل القلعة البيضاء يتفهم ذلك وأشكر مجلس الإدارة على دعمهم القوى لنا.

ويمتلك صاحب الـ55 عاماً، سيرة ذاتية مميزة لاعباً ومدرباً، إذ يعد أحد أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وتولى تدريب منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية، بجانب أندية برشلونة ومضر السعودي وكريتاي الفرنسي.

وتعد أبرز إنجازاته التدريبية على مستوى المنتخبات، الحصول على برونزية بطولة العالم 2011، ورابع بطولة يورو 2012، وذهبية بطولة العالم 2013 مع منتخب إسبانيا، كما حقق وصافة بطولة آسيا مع منتخب البحرين، كما تأهل لبطولة كأس العالم مع منتخب السعودية.

وعلى مستوى الأندية، تُوج بالدوري السعودي وكأس النخبة مع فريق مضر، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرتين، خلال تواجده مع منصب المدرب المساعد لفريق برشلونة.