الكاراتيه بمركز شباب الانفوشى يشارك فى صيف بلدنا

ياسر رشاد - القاهرة - ‎

نفذت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

‎مبادره صيف شبابنا في نسختها الثانية للعام الثاني على التوالى بمشاركه مديريه الشباب و الرياضه بالأسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية

حيث تشارك كافه الهيئات الشبابية والرياضية بالاسكندريه في مبادره صيف شبابنا في نسختها الثانيه

تضمنت نشاط الكاراتيه بمركز شباب الانفوشي التابع لفرع شباب الجمرك

‎وتستمر المبادرة حتى ٢٠ سبتمبر المقبل، بجميع الهيئات

الشبابية والرياضية،

كما صرحت الدكتورة صفاء الشريف أن مبادرة

"صيف شبابنا " تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

حيث أطلق معالي وزير الشباب والرياضة د . اشرف صبحي شارة البدء في مبادرة "صيف شبابنا" حيث تتضمن مبادرة صيف شبابنا وعلي وجه الخصوص الفترة الصيفية لإجازات الطلبة والطالبات وتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.

‎وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة

التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع

وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة،

وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة .